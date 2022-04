Claire GAGO-CHIDAINE

Géographe de formation, j'ai lancé en 2016 une entreprise de conseil et d'études spécialisées en développement local, tourisme durable et agriculture.



Mon objectif est de créer ou de renforcer les liens entre les populations et les territoires:



× URBANISME

- Création, révision des documents d'urbanisme

- Etudes complémentaires, cartographie, vectorisation

- Suivi et animation



× AGRICULTURE

- Conseils et accompagnement

- Suivi des projets (conversion, diversification, agritourisme...)

- Cartographie et études

- Animation de groupes d'agriculteurs, de filières



× TOURISME

- Diagnostic, études et analyse

- Suivi et mise en place des projets

- Animation



Porteurs de projets, n'hésitez pas à me contacter:

gagochidaineclaire@gmail.com

06 50 74 65 95

www.clairegagochidaine.com



Mes compétences :

SIG

Statistiques

Animation d'équipe

Rédaction

Géographie

Agriculture

Viticulture

Aménagement du territoire

Organisation d'évènements

Agritourisme

Oenotourisme

Dégustation