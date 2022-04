Claire GALLAND

Je recherche le poste qui me permettra de mettre à profit mes acquis en gestion de projets et relations publiques, de préférence dans un contexte international ou multiculturel. J’aime apprendre et je suis prête à relever tous les défis!



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Formation

Pilotage d'activité

Animation de groupes

Relations Presse

Recherche de financement

Relations internationales

Evénementiel

Relations Publiques

Conception-rédaction

Analyse des besoins

Management transversal

Gestion de projet web

Réseaux sociaux