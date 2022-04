Claire GARCIN-DUFFNER

Vous souhaitez :

- mettre en place un dispositif de formation innovant : mobile learning, blended learning, MOOC...,

- créer des ressources pédagogiques : micro learning, rapid learning, story-telling, learning games...,

- vous former aux thématiques du digital learning : construire un module e-learning, piloter un projet e-learning, maîtriser les différentes techniques de scénarisation, animer une classe virtuelle... ?



Spécialiste de l'ingénierie pédagogique et du digital learning, KSiRi learning vous accompagne tout au long de votre projet, pour que l'efficacité et la réussite soient au rendez-vous.



Consultez les derniers articles sur l'actualité du digital learning ici : http://www.ksiri-learning.com



Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

E-learning

Gestion de projet

Conseil

Créativité

Innovation

Storytelling digital

Conception pédagogique