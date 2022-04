Claire GARDYN

Spécialiste en microbiologie industrielle, par ma formation j’ai une double compétences en génie sanitaire et environnement que je souhaite mettre au service de l’amélioration de l’hygiène et de la santé.

Mes différentes missions au sein de la société AES CHEMUNEX m’ont permis de développer une expertise technique, scientifique et réglementaire au niveau de la qualité microbiologique des produits dans différents secteurs : l’industrie agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, l’industrie cosmétique et le contrôle de l’environnement. Puis, grâce à mon parcours au sein de la société bioMérieux j’ai renforcé mes compétences en réglementation qui cadrent les flux d’exportation tant au niveau de l’origine des matières premières qu’au niveau de l’emballage et de l’étiquetage des produits finis.

Ma curiosité, ma capacité d’adaptation, mon goût pour apprendre et mon sens relationnel me permettent d’être rapidement opérationnelle dans de nouvelles missions et de nouveaux environnements.

Dynamique, réactive et flexible, j’aime travailler avec des équipes pluridisciplinaires notamment dans le cadre d’un projet de développement et de lancement d’un nouveau produit.

Stimulée par la nouveauté, je suis prête relever de nouveaux challenges professionnels.



Mes compétences :

Contrôle qualité

Norme ISO 9001 V2008

Industrie pharmaceutique

Audit qualité

Agroalimentaire

Cosmétique

Veille technologique

Veille réglementaire

Microbiologie

Affaires réglementaires