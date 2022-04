Claire GASCOIN

Passionnée par la sociologie et l'économie, j'ai pu appréhender, au cours de missions de recrutement, les problématiques des entreprises et celles des hommes et des femmes dans l'entreprise.

J'ai appris l'importance de l'écoute du client afin de lui proposer une analyse pertinente de son besoin et une prestation sur mesure et de qualité, et, de l'écoute des candidats potentiels dont les talents propres doivent répondre à une culture d'entreprise.

Dans ma pratique de l'accompagnement individuel je m'attache à établir une relation de confiance, à prêter une attention particulière aux salariés et aux demandeurs d'emploi dans la compréhension de leur démarche et de l'objectif qu'ils veulent atteindre. Chacun d'entre eux a une histoire de vie unique et les axes de réflexion et les outils qui leur sont proposés doivent leur permettre, par un travail approfondi sur leurs acquis, leurs motivations, leurs souhaits d'évolutions, de construire leur projet professionnel et d'en évaluer la faisabilité par une analyse réaliste du marché du travail.





Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Accompagnement à l'emploi

Approche Directe / Chasse

Bilans de compétences et Bilans de positionnement

Accompagnement VAE