Sachant m'adapter à tout type d'emploi, j'ai commencé à travailler en passant par des postes au bas de l'échelle, à des postes à responsabilités. Suite à un accident de la vie, j'ai compris à mes dépens et trop tardivement que dépendre d'un seul revenu était une erreur monumentale et à partir de là, des recherches m'ont amenée à découvrir le monde du Web Entreprenariat où je me suis lancée en 2018 en plus de mon job.



J'aime enseigner et je suis désireuse de transmettre ce que j'ai appris et ainsi, éviter aux personnes de traverser les mêmes difficultés de vie que moi. Aussi, aujourd'hui j'aide des personnes de tout âge et de tous horizons à se créer un second revenu grâce à internet.



Mon objectif, ou mon rêve dans les 5 prochaines années est d'atteindre le maximum de personnes (pourquoi pas 1000 en 5 ans ?) et ce, dans divers pays.



Je suis également cavalière et monitrice d'équitation et j'aime amener mes cavaliers débutants jusqu'à la compétition!



J'aimerais me connecter avec des personnes positives et ambitieuses qui veulent enfin avoir un avenir plus radieux et profiter de leur vie à 100 %.



Au plaisir d'échanger ensemble.



Claire Gayet.

Web Entrepreneuse.