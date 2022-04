Claire GÉNIN

Un site pour suivre mon activité de développeuse de mobilités Erasmus+ : https://clairegeninpro.wordpress.com/



Depuis 1982, je travaille en mode projet sur des missions qui varient de 18 à 36 mois. Ces 30 années d'un parcours diversifié ont plusieurs points communs :

* des projets complexes pluri-acteurs et transdisciplinaires au service du public bénéficiaire ;

* une dynamique d’innovation ;

* le travail en réseau ;

* la nécessité de théoriser la pratique et de pratiquer la théorie.



D'où :

* une formation universitaire tout au long de la vie ;

* l’inscription des projets dans une recherche en systémique - réseau Intelligence de la complexité ;

* une actualisation généraliste des politiques et stratégies territoriales, nationales et européennes.



Ce qui m'a demandé de travailler :

* l'accompagnement ;

* le tutorat ;

* la pédagogie ;

* l'animation.



Et de développer :

* la critique constructive ;

* l'écoute attentive ;

* l'empathie.



Mes compétences :

Coordination

Réseaux

Organisation

Sanitaire et Social

Veille

Programme européen