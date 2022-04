Claire GENSE

Diplômée d'un Master 2 en Droit de la santé, j'occupe actuellement le poste de directrice adjointe dans un établissement de santé privé spécialisé dans la prise en charge des addictions.

La gestion quotidienne et opérationnelle d'un établissement, le management d'une équipe pluridisciplinaire, le suivi du taux d'occupation, les ressources humaines et les exigences de sécurité et de qualité de la prise en charge sont mes principaux axes de travail. Une jeune femme dynamique et de terrain, je privilégie le contact direct sans me laisser dérouter de mes objectifs.





Mes compétences :

AUDIT

MISSION TRANSVERSALE

FEDERER LES EQUIPES

GESTION RH

MANAGEMENT