Je m'appels Claire Gerald, j'ai 25ans, apres avoir obtenu mon bts esthétique et cosmétique, j'ai travaillé en tant que conseillère a Sephora, mais après plus de deux ans j'ai souhaité enrichir mon expérience et mettre en valeur mon BTS, en devenant commercial en BtoB, one shot. A l'avenir, j'aimerai travailler en tant que commerciale, formatrice ou manager pour une marque cosmétique, ce qui serait la concrétisation de mes différentes experiences