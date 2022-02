Claire GESLIN

Après différentes mission enrichissantes dans l'administratif, le secrétariat et la vente, en France et au Royaume-Uni , je décide de passer le diplôme de Guide conférencier national, profession que j'exerce depuis 9 ans, en parallèle d'autres missions de gestion de séjours touristiques ou de contrats temporaires dans mes anciens secteurs d'activités.

Je cherche aujourd'hui à combiner mes connaissances en langues étrangères, mes compétences d'assistanat et administratives et ma maîtrise organisationnelle dans un poste auprès d'une entreprise dynamique à visée internationale.