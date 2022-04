Claire GILARDEAU

Créateur de Beautés " So Smart "

Beaux et belles de la tête aux pieds !

Coiffure, Make up, stylisme ongulaire

A domicile, service d hôtels , villas vacances , lieu de travail etc



Conseil individualisé ou collectif

mise en valeur de l' individu, pour son bien être personnel ou dans une démarche de recherche d emploi / reconversion pro !

Mon savoir faire a votre service



Auparavant Assistante de Direction pour une marque de prêt à porter distribuée sur Courchevel entre autres ...

Technicienne du spectacle coiffeur perruquier chez Disneyland Paris



Déplacements sur toute la France pour mariages, relooking, ateliers. , audits etc





Mes compétences :

CAP plus 2 années de Brevet Pro

Coiffeur, perruquier, posticheur Disneyland Paris

Maquillage artistique et effets spéciaux Disneylan

Prothésiste ongulaire nail art

Coiffeuse et technicienne Hair extensions

Conseillère en image

Vente CAP / BEP