Claire GILLET

La pédagogie et l'accompagnement des personnes sont mes moteurs professionnels. Se recentrer de nouveau sur la personne est une valeur qui me tient à coeur.

Tourangelle d'adoption, j'aimerai m'y épanouir professionnellement. Si vous avez des opportunités, n'hésitez pas à me les transmettre.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Animation de réunions

Accompagnement individuel

Conception pédagogique

Animation de formations

Orientation professionnelle

Coordination d'équipe

Gestion des certifications professionnelles

Relations avec les partenaires