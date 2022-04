Claire GIROUD

Diététicienne depuis 2009, j'ai à ce jour plusieurs expériences dans le milieu thérapeutique et notamment dans les soins de suite et de réadaptation.

- réalisation de prises en charge individuelles pour les patients nécessitant des conseils diététiques personnalisés en lien avec les pathologies liées à l'état nutritionnel (surpoids, obésité, diabète, dénutrition...).

- réalisation de prises en charges collectives avec animation de conférences sur le thème "alimentation et santé".

- suivi de l'hygiène des préparations culinaires

- travail pluridisciplinaire en collaboration avec les différents acteurs de la santé

- gestion des menus et des régimes spécifiques...

- élaboration et mise en place de nouveaux projets de soins: éducation thérapeutique...



Nouvelle activité à venir dans un centre de rééducation en Suisse (début d'activité prévu en janvier 2013).







Mes compétences :

Prise en charge diététique en thérapeutique

Gestion de menus