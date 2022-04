Claire GOASCOZ-JEFFREDO

Communicante, persévérante et curieuse. Après avoir travaillé plusieurs années en cabinet d'expertise-comptable et commissariat aux comptes, j'ai des bases solides en comptabilité générale et audit. J'ai par ailleurs une expérience de plus d'un an en gestion de collectivités territoriales durant laquelle j'ai pratiqué la comptabilité publique et renforcé mes compétences en ressources humaines, notamment la paie. Je souhaite aujourd'hui rejoindre une équipe dynamique pour investir la gestion d'une structure sur plusieurs années. Je recherche un poste polyvalent me permettant de mobiliser mes compétences en gestion tout en m'offrant l'opportunité d'en développer de nouvelles.



Mes compétences :

Analyse de données

Comptabilité générale

Gestion des ressources humaines

Bureautique

Comptabilité publique

Gestion budgétaire

Collectivités Territoriales

Aisance relationelle

Gestion financière et comptable

Synthèse rédactionnelle