Claire GODEL

Dynamique et bienveillante, avec une véritable envie d'aller de l'avant, je recherche un poste dans le secteur de l'Economie Sociale et Solidaire.



Je suis spécialisée dans les Energies Renouvelables, et la relation Clients. Je suis également sensible au thème du Handicap.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Management

Energies renouvelables

Energie éolienne

Energie solaire

Economie d'énergie

Droit

Force de proposition

Prospection

Développement durable