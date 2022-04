Claire GOSSET

Tout savoir pour faire le bon choix ! Vous souhaitez aménager votre intérieur mais vous hésitez entre différentes options ? Couleurs, ambiance, mobiliers, luminosité, esprit…Du simple conseil à la réalisation complète de votre projet.



Nous dessinons le futur projet que nous vous présentons en projection 3D. Cela permet de découvrir le projet dans son contexte. Nous vous proposons des choix d’échantillons afin de vous faire une idée plus précise et plus réaliste du projet. Vous pouvez si vous le souhaitez profiter de mon réseau de professionnel (artisans, fournisseurs matériaux, mobiliers, luminaires et nos bonnes adresses…) pour la réalisation de votre projet. Les clients de Mon Conseil Déco bénéficient de remises négociées avec nos partenaires distributeurs de mobiliers, décoration ou de matériaux.



Nous vous garantissons un suivi complet et une écoute permanente tout en respectant votre budget.



Notre concept , la décoration accessible !



Mes compétences :

Home staging

Décoration intérieure

Google Sketchup

Développement commercial

Communication

Inkscape