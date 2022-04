Bonjour à tous! Je m'appelle Claire Goutte, j'ai 22 ans et j'ai intégré l'IAE d'Annecy en Master 1 Marketing en alternance. Je suis toujours à la recherche d'une alternance pour cette année. Je me décrirais rapidement comme une personne réactive, dynamique mais surtout rigoureuse dans son travail. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sphinx

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Internet

SAGE Gestion Commerciale

Réseaux sociaux

EBP