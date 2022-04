Claire GRAILLOT

Après une expérience confirmée en Ressources Humaines, j'ai eu à cœur de développer des compétences dans la communication et particulièrement dans la gestion des conflits.



"Nos malentendus sont des "mal-écoutés" qui résultent eux-mêmes de "mal-exprimés", de "mal-dits" et de non-dits." (Thomas d'Ansembourg).



Je propose des médiations de projet, de crise ou en préventif

- médiation en entreprise

- médiation familiale (parents/enfant, dans le cadre de succession...)



Mon approche est axée sur l'écoute des personnes et le chemin de compréhension mutuelle donne à la médiation toute sa puissance.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Conseil

Médiation