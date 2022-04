Claire GRANDSIRE

En reconversion professionnelle depuis un an dans le domaine qui me passionne : la sécurité informatique.

Je viens de terminer un Master 2 professionnel en contrat pro qui m'a permis d’acquérir en 1 an toutes les bases de l'informatique.

Mes compétences :

Gestion de projet

Autonomie

Informatique

Ouverture d'esprit

Analyse

Rigueur

Curiosité intellectuelle

ISO 27005

ISO 27001