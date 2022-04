Claire GRIGNON

Je suis gérante de la société OPTISOCIALES, spécialisée et experte en protection sociale.

OPTISOCIALES propose dans le cadre d'un conseil neutre et objectif, des missions d'accompagnement en protection sociale du chef d'entreprise et de ses salariés.

Ces missions ont vocation à aider le chef d'entreprise à comprendre et optimiser sa protection sociale d'une part (bilan prévoyance et retraite,optimisation du statut social, optimisation des solutions complémentaires)et à l'accompagner dans la gestion de ses obligations l'égard de ses salariés en la matière d'autre part.