Claire GUÉRIN

Bonjour,



Cela fait maintenant plus de 9 ans que je m'investis chez Boulanger et que je forge mon expérience à travers différents postes.



Je reste bien sûr à l'écoute de toutes nouvelles opportunités.



Dynamisme, investissement, rigueur, autonomie et réactivité sont des aptitudes qui me caractérisent dans mon travail.

L'esprit d'équipe est également ancrée dans ma personnalité de par mes activités sportives, notamment dans un club de Basket-Ball depuis plus de 17 ans.



Je sais m'adapter aux différentes situations et prend beaucoup de plaisir dans la négociation commerciale.



J'aime les challenges, et pouvoir me surpasser dans mon travail.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger et partager vos expériences.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Communication

Achats

Adaptabilité

Autonomie

Vente

Esprit d'équipe

Marketing

SAP

Gestion des stocks

Commerce

Infoview