Claire GUERY

Je m'appelle Claire, j'ai 19 ans, je suis titulaire depuis 2 ans du Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA).

J'ai travaillé 3 mois dans un centre de loisir en tant qu'animatrice avec des enfants âgés de 10 à 12 ans.

J'ai deux frères à la maison dont un de 6 ans dont je m'occupe pour faire ses devoirs et pour le distraire.

Je suis championne de France de Judo, ceinture marron donc 9 ans d’expérience dans ce sport.

Je suis titulaire du Baccalauréat depuis Juin 2013.

Je suis attentive au prés des enfants, je suis prête à leur proposer des activités pour les occuper grâce à mon expérience.

Je suis titulaire du permis B plus un véhicule.

Le week-end j'ai déjà garder des enfants de la famille qui en avait besoin.

Je suis disponible actuellement et peux me déplacer à tout moment.





Mes compétences :

Baby sitting