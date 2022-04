Claire GUILLOT

Passionnée par le choix du lexique et la relation texte-image, je cherche des missions de rédaction ou d'édition variées, et apprécie particulièrement travailler en équipe avec des métiers complémentaires.

Mes expériences m'ont rendue familière des iconographes, graphistes et illustrateurs avec qui je collabore régulièrement.



Du contenu au contenant, j'aime peaufiner mon travail et en disant que j'aime écrire, je mâche mes mots. Pour toute dégustation textuelle ou autre gastronomie verbale, vous pouvez vous appuyer sur ma plume professionnelle, créative et si besoin, digitale.



Pour en savoir plus : http://cbienfaitpourvous.fr .



_____



Voyageuse passionnée, j'ai profité de la liberté que m'offrait mon travail pour parcourir le monde pendant quelques années.



J’ai pu confronter les idées de ma culture et mon éducation à celles sur ma route. Cela m’a permis de déceler puis de remettre en question la plupart des programmes et conditionnements que je pressentais m’influencer au quotidien.



Grâce à ces expériences et rencontres précieuses, j’ai trouvé de multiples ressources, des outils novateurs et concepts inspirants pour affiner mes projets de vie personnelle et professionnelle.



Naturellement, je me forme à la philosophie et pratique du Yoga que je transmets avec plaisir lors de cours et ateliers. Désormais basée en France, j’enseigne régulièrement sur Lyon et Grenoble et peux organiser des ateliers partout en France.



Mes compétences :

Mise en page

Rédaction

Musicienne

Travail en équipe

Communication

Polyvalence