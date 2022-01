Claire GUITTET

Sens du contact - Adaptabilité - Esprit d'initiative





D'une nature persévérante et dynamique, je souhaite occuper un poste de commercial en BtoB ou BtoC.



Contactez moi via ma page Viadéo ou mon adresse mail si mon profil vous intéresse.







Mes compétences :

Négociation commerciale

Relation clients B to B

Gestion des Achats

Gestion de dossiers clients

Pack office

Internet 2.0

Marketing

Découverte des besoins

Polyvalence commerciale et opérationnelle

Goût du challenge et de l'aventure humaine

Autonomie – Dynamisme

Esprit d'initiatives