Claire GUYOT

Jeune conceptrice autonome, investie et engagée ayant des qualités graphiques et plastiques singulières et sensibles au service d’une réflexion propre.



La curiosité, l’ouverture d’esprit et le sens critique font tout autant partis de ma personnalité.



Je ne conçois pas l'architecture intérieure sans l'architecture et inversement.

Il est important pour moi de me questionner et me positionner au quotidien sur la place de l’usager et de le placer au centre de toutes réflexions.



L’espace en terme architectural ne vit-il pas par et pour l’usager ?



http://fr.calameo.com/read/000468126c3a9143f693f?authid=jsCmT32pw1N3



http://fr.calameo.com/read/000468126d454bf507f17?authid=G1BLMiFutZYI



Mes compétences :

Archicad

Maquettes en volume

Autocad

Photoshop

Office

3d studio max

In design

Machine découpe laser Trotec

Sketchup

Illustrator