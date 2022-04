Claire HAMON

Je suis à la recherche d'une entreprise ou d'un cabinet d'expertise comptable pouvant m'accueillir sur un poste de gestionnaire de paie ou de collaborateur social en contrat de professionnalisation dans le cadre de la préparation au titre professionnel de gestionnaire de paie - niveau III. Formation de 10 mois en alternance (6 jours de cours par mois au centre de formation)



Vous pouvez me contacter par téléphone ou mail :

06.09.62.15.47 ou claire.hamon44@gmail.com



J'ai acquis, au cours de mes 25 années d'expérience, la maîtrise de la gestion de la paie dans le secteur public.Au sein du service comptabilité d'une intercommunalité, on m'a confié la responsabilité du processus de paie, puis la gestion administrative du personnel dans son ensemble.



Aujourd'hui, à un tournant de ma carrière et après un bilan de compétences, je désire développer mes acquis et aptitudes dans le secteur privé.



Mon investissement, ma rigueur, mon aptitude à travailler en équipe ou en autonomie me permettent de m'adapter aux situations les plus diverses et d'assimiler rapidement les tâches qui me sont confiées.



Approfondir mes connaissances et acquérir de nouvelles compétences est le défi que je me suis lancé et j'espère relever celui-ci le plus rapidement possible.