Claire HASSOUN

Titulaire d'un DEA de politiques Économiques, d'un magistère Ingénieur Économiste et ayant été Directrice d'une agence de voyages pendant 10 ans, je suis en totale reconversion et donc à l'écoute d'opportunités.

Dynamique, volontaire, ayant un bon sens de l'analyse, du relationnel et du commerce, je suis disponible pour tout entretien pour vous exposer mes projets.