Claire-Hedwige RAFFI

Lors d'un échange au Canada en 2006, j'ai découvert la Franchise grâce à l'enseigne Tim Horton's, séduite par le maillage de territoire important que ce mode de développement offre tout en permettant une grande adaptation locale, j'ai décidé de diriger mes études et mon projet professionnel vers la découverte de ce milieu.



J'ai ainsi effectué le Master 2 Management et Marketing de la Franchise à l'IGR-IAE de Rennes en apprentissage en tant que Responsable de l'animation du réseau France WSI. La tête de réseau étant à Toronto - Canada, je travaillais avec le Master franchisé régions francophones. Dans ce cadre, j'aidais les 50 franchisés - consultants marketing internet - à se développer et à appliquer les règles de la franchise. Mon travail s'est surtout axé autour de l'implication des franchisés dans le réseau.



Cette expérience m'a appris à m'adapter aux besoins et attentes de chacun et surtout à gérer et motiver une équipe de personnes plus expérimentées que moi et m’adapter à chacune de leurs personnalités.



Pendant 4 ans, j'ai occupé le poste de Chef de Région Ouest chez Hypromat France, dans leur enseigne Eléphant Bleu.

J'ai ainsi accompagné 65 franchisés sur 110 stations de lavage, couvrant 22 départements sur tout l'Ouest de la France. (14, 16, 17, 18, 22, 24, 27, 29, 33, 36, 37, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 65, 72, 85, 86, 87)





Curieuse et dynamique, j'ai approfondi lors de ce CDI mes connaissances du marché de la Franchise, domaine passionnant et varié.



Je recherche aujourd'hui un CDI qui me permettrait d'approfondir l'approche stratégique que j'ai développé avec mes franchisés.