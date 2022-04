Claire-Hélène BERNY

Bonjour à tous



Avocate depuis plus de dix ans, j'ai exercé dans plusieurs Cabinets lyonnais avant de m'installer.



j'ai fondé en 2007 le Cabinet d'Avocats FRONTON BERNY.



Aujourd'hui, le Cabinet intervient essentiellement pour une clientèle d'entreprises ou d'associations, dans les domaines suivants:



- Droit des Sociétés et droit commercial

- Droit du travail et de la Sécurité Sociale

- Droit des contrats

- Droit de la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE): Mécenat, partenariat...



Nous conseillons notre clientèle dans tous les domaines juridiques du droit des Sociétés, pour sécuriser leur contrats ou leurs relations avec leurs salariés, leurs clients ou leurs fournisseurs.



Nous représentons et assistons nos clients devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire.



Mes compétences :

Commercial

Conseil

Conseil juridique

Droit

Droit commercial

Droit des affaires

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit du travail

Juridique

Mécénat

RSE