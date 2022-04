Claire HELINE

Au cours de mon BTS CGO, comptabilité et gestion des organisations, j’ai effectué plusieurs stages dans le service comptabilité de SODIPA. J’ai pu approfondir sur les progiciels suivants : Sage, Plume, Eureka…Tout ce que j’ai pu apprendre s’est révélé intéressant et passionnant.

Pendant les deux années suivantes, j’ai cherché un emploi en comptabilité seulement j’ai dû me résigner à occuper d’autres emplois. Néanmoins, j’ai pu acquérir de l’autonomie de la confiance en moi et aussi apprécier le contact clientèle, aujourd’hui je suis certaine d’avoir compris le monde du travail.

De plus, au cours de l’année 2011 je me suis engagé comme pompier volontaire dans la caserne de ma commune de Saint-André des Eaux, mon goût du dépassement de soi, mon envie d’être utile sont omniprésents dans ma personnalité. J’ai aussi de l’intérêt pour les activités sportives.



Mon projet

Aujourd’hui je souhaite revenir à mon métier initial. Aussi je me suis rendu compte qu’il fallait que j’approfondisse mes connaissances et me spécialise dans la paie, un domaine qui m’intéresse. En effet, pour approfondir mon projet j’ai réalisé quelques enquêtes auprès des professionnelles qui m’ont tous confirmés les polycompétences que je devais acquérir pour être prête et efficace sur le marché de l’emploi. Afin de réaliser ce projet j’ai présenté ma candidature sur une formation qualifiante au centre A2F de formation.