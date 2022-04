Claire HERRY

Graphiste illustratrice au sein de studios de création pendant 10 ans, mon parcours professionnel m’a permis d’appréhender l’ADN de belles marques (Catimini, Kenzo Kids, Kookaï...), d’en être force de proposition en terme de création visuelle et de maîtriser les différents process de production.



Forte de cette expérience, j’exerce aujourd’hui mes compétences en tant que Graphiste Illustratrice freelance, et mets mon expertise au service de vos projets: illustration, design textile et communication visuelle.



N’hésitez pas à visiter mon site :Array



Mes compétences :

Illustration

Graphisme

Design textile

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Mode

Coordination

Stylisme maille

Adobe Photoshop