Claire LARQUEMAIN

SAVOIRS-FAIRE COMMERCIAUX :



- Élaborer un produit touristique (programmation touristique, descriptif des sites, formalités pratiques, modalités de vente...)

- Coordonner les différentes étapes d’un projet jusqu’à sa mise sur le marché

- Recueillir et analyser les informations sur les prestations des partenaires

- Sélectionner des fournisseurs/prestataires, négocier les conditions du contrat et conditions tarifaires

- Concevoir ou participer à la conception de pré-maquettes commerciales et sélectionner les supports de diffusion en collaboration avec le service marketing

- Assurer en permanence le contact clients / Fournisseurs



SAVOIRS-FAIRE RELATIONS PRESSE :



- Assurer en permanence le contact journalistes/prestataires

- Concevoir dossiers et communiqués de presse

- Organiser un point presse

- Répondre aux demandes presse

- Accueillir et accompagner les journalistes sur le terrain

- Relayer d'une manière générale l'information en interne et auprès des contacts presse

- Maitriser de solides compétences rédactionnelles

- Entretenir un fichier presse et utiliser Datapresse

- Gérer et analyser les retombées presse



AUTRES :



- Utiliser les outils informatiques et bureautiques courants

- S’exprimer couramment en langue anglaise, à l’ écrit comme à l’oral

- Compétences de pigiste

- Rédactrice du blog http://cestbeaulamanche.com/

- Utiliser Wordpress et alimenter un blog personnel (littéraire)





Mes compétences :

Support commercial

Commercialisation des produits techniques

Analyse

Expertise technique

Conception de produit

Vente B2B

Tourisme

Accompagnement

Guide

Capacités rédactionnelles

Relations Presse