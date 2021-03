Claire MARCONCINI (MAHÉ)

Bonjour, je suis en réorientation professionnelle, et admissible à l'ESCCi à Evreux pour un BTS gestion de la PME. Je suis donc activement à la recherche d'un employeur pour un contrat en alternance



Mes compétences :

Informatique/internet

Mes compétences avec le pack office datent, mais reviendront vite !

SAP

GPAO

Industrie pharmaceutique

Travail en équipe

Bonnes Pratiques de Fabrication

Contrôle début cours et fin de lot et dossiers de

Démarrage / arrêt de production

Gestion de ligne et de ses composants

Conditionnement.

Apprentissage rapide

Esprit d'équipe

Autonomie