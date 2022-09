Claire MAURICE-BENHAIM (MAURICE)

Avocate depuis 1988, j'ai acquis auprès de cabinets d'avocats parisiens de renom, une expérience solide en contentieux de droit des affaires, propriété intellectuelle et droit de l'art, au service principalement de sociétés tant nationales qu'étrangères (surtout espagnoles).



Depuis mon installation à mon compte en 2019, j'ai diversifié ma clientèle, et élargi mes compétences au service des personnes physiques.



J'ai par ailleurs décidé de privilégier autant que possible, le règlement amiable sur le recours aux juges, lorsque les dossiers s'y prêtent. Dans cette optique je me suis également formée au droit collaboratif, et suis médiatrice depuis 2021 (DU Ifomene).



Disponible et à l'écoute de vos besoins, je m'efforce de trouver la solution la plus rapide et la moins onéreuse à vos problèmes, et reste déterminée dans la défense de vos intérêts lorsque le recours aux juges est incontournable.