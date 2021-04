J'ai effectué un DUT GEII option Energies et Energies Renouvelables ainsi qu'une Licence professionnelle dans les métiers du commerce industriel à l'IUT de Cachan.





N'hésitez pas à me contacter



Bien cordialement



Claire PAVAN



Mes compétences :

Solidworks

Sage Accounting Software

PL7 PRO

PSIM

C Programming Language

Adonix