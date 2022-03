Claire ROMANET

Plus de 20 ans d'experience dans la communication et le recrutement.

J'ai créé Elaee, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers que j'aime et que je pense bien connaitre.

Elaee est un cabinet de recrutement et chasse de têtes spécialisé sur les métiers communication, marketing et digital. Nous privilégions une démarche résolument orientée connaissance de soi (attentes, motivation, définition d'un projet professionnel perso...).



Sur notre site Elaee.com qui se veut un espace d'échange pour l'emploi dans nos métiers, vous pourrez en savoir plus sur nous, nos offres, nos métiers, nos coups de coeur et nos coups de gueule.



Mes compétences :

Chasse de tête

Recrutement

Marketing

Digital

Communication

Création