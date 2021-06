Claire TESTART-DE COURCY

Sage-femme libérale à Vernaison depuis juin 2006, diplomée de l'Ecole de sages-femmes de Caen en 1992.

Très impliquée sur la problématique des Violences Faites aux femmes (VFF), j'ai piloté il y a 4 ans un projet de sensibilisation des médecins Généralistes et des Sages-Femmes Libérales de le région Rhone-Alpes à cette problématique.

Au sein de mon cabinet, dans ma prise en charge des patientes,je suis très attentive au langage du corps...:ce que le corps sait faire-accouche-, peut faire-allaiter- Comment le corps vit, se souvient et traverse...chaque événement de vie. Qu'il soit traumatique ou non.



projet "Maison Douceur"



Juin 2021: nomination à l'URPS SF



Mes compétences :

Psycho-traumatisme