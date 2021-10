Clara BESSET

Bonjour, je suis cette année en première ES donc comme vous pouvez le constater je suis encore lycéenne. J'aimerais en savoir plus sur les métiers que vous pratiquez au quotidien et qui pourraient m’intéresser. Je pourrais alors décider de mon avenir sur le plan professionnel. C'est quand même l'année prochaine que je dois m'inscrire sur APB et décider de mon futur. Je suis plutôt timide et adorerais travailler plus tard en équipe, j'aime cette cohésion entre les membres. Pour mon futur métier je sais que le plus important est d'être passionnée par ce que l'on fait. Je suis intéressée par les métiers de l'esthétique ( la mode, le maquillage, la décoration...), de l'art ( le chant, le dessin, le cinéma...) et de l'alimentation. J'aimerais que vous me parliez de ce que vous faites même si cela ne rentre pas dans ce que j'ai évoqué plus haut. Je ne connais pas tous les métiers qui pourraient m'intéresser. Peut-être le vôtre... = )