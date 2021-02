Clara EPIPHANE

Bonjour et bienvenu !



Voilà bientôt 15 ans que j'exerce autour de deux sujets qui me passionnent : le commerce et le marketing. Depuis 10 ans, en tant que consultante / formatrice, j'accompagne l'amélioration des performances qu'elles soient humaines, économiques ou digitales dans un objectif durable.



Pourquoi choisir entre le commerce et le marketing ? les deux étant intimement liés, j'ai fait de cette double compétence une force au service de mes clients et partenaires. Pourquoi s'arrêter là ?

Depuis 5 ans, je me suis spécialisé en marketing RH et accompagne les organisations dans la construction de leur Marque Employeur afin d'attirer, fidéliser et performer.

Passionné par l'humain, je me suis orientée vers le coaching dans l'objectif de challenger, accompagner, confronter et faire grandir, le tout avec bienveillance. J'ai poursuivie l'enrichissement de mon parcours avec l'animation de séminaires, de conférences ... J'aime apprendre ! Cette polycompétence est aujourd'hui un atout dans l'ensemble de mes missions.



Ce que je déteste ? la routine. Ce que j'aime ? le changement, les défis, les projets, l'innovation, dépasser mes limites, les résolutions de problème, les missions impossibles, collaborer, coconstruire, l'humain et sa complexité, ses capacités, sa richesse ...



Mon nouveau challenge ? l'écriture d'un livre portant sur .... (chut c'est une surprise !) avec les éditions DUNOD.



Depuis 4 ans je pratique la self defense au travers du Krav Maga, sport passionnant dans lequel je m'épanouie pleinement. Et comme je fais tout avec passion et implication, je suis responsable des relations presse du club #KravMagaTeamRG.



Vous avez des questions, contactez moi le réseau cest fait pour ça !