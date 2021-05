Clara FERNANDES (CLARA ROSE FERNANDES)

Diplômée d'un baccalauréat scientifique mention bien, je me suis orientée vers une licence bi-disciplinaire en biologie et en environnement.



Depuis 2018, je dispense des cours particuliers à des élèves dans le besoin (en Maths, SVT, Physique et Chimie) de la primaire au lycée. C'est une activité très enrichissante car elle m'a permis de développer une aisance relationnelle et orale indispensable dans le milieu professionnel. En plus de l'aide aux devoirs, je fais des missions récurrentes de gardes d'enfants et assure des tâches variées (devoirs, bain, cuisine, activités etc).



Pendant mon parcours universitaire j'ai pu acquérir des compétences variées dans les domaines de la biologie et de l'environnement, mais aussi des capacités d'analyse et de raisonnement scientifiques. J'ai pu réaliser des projets collectifs avec d'autres étudiants, ce qui m'a appris à travailler en équipe.