Clara LEMAIRE (LEMAIRE)

Diplômé d'un Brevet de Technicien Supérieur en Communication, j'apprécie particulièrement le domaine de la vente, ainsi que la relation client.



En tant que Téléconseillère au sein de l'entreprise Yzee Services pendant 6 mois, avec pour mission la gestion et le suivi des dossiers client. J'ai développée des compétences en relation client mais aussi en gestion sur de nombreux points ( Ventes, Activation d'offres, Demande de renseignements, Explication de factures, Gestion des réclamations, Régularisation impayé)



Je suis actuellement disponible et à la recherche d'un poste de téléconseillère ou de community manager en France et plus précisément sur Béthune et alentour