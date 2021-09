Clara Mévial

Ensemble, donnons vie à vos projets !



Forte de plusieurs années dexpérience dans le design et le graphisme, je propose des solutions innovantes à tous vos projets. Au delà dun simple service, cest dun accompagnement individuel et personnel quil sagit. Mon objectif est avant tout de bien comprendre vos souhaits et de proposer un véritable tutorat centré sur vos envies. Cette coopération dans la réalisation de vos projets permettra de réaliser une solution de proximité pour répondre à vos besoins et vos aspirations.



https://claramevial.fr/