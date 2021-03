Clarisse BIARD

Après avoir obtenu mon Bachelor en Communication option création publicitaire, j'ai occupé le poste d'infographiste/chargée de projets au sein du service Marketing opérationnel de FIDUCIAL Office Solutions durant 4 années.



En 2016, j'ai rejoint la Côte d'Or où j'ai intégré le service PAO des Laboratoires URGO en tant que graphiste afin de renforcer leur équipe pour un surcroît d'activité.



Puis en 2017, je rejoins INTERDESCO, formulateur et fabricant français de revêtements de sols en résines de synthèse, systèmes d'étanchéité liquide et produits spéciaux BTP et génie civil, pour un beau challenge : une création de poste de Chargée de communication avec création et mise en place de la politique de communication dans sa globalité (nouveau logo, nouvelle charte graphique, nouveau site internet, nouvelles documentations commerciales et marketing, etc).



Aujourdhui, avec 9 ans dexpérience dans le graphisme et la communication, totalement autonome, polyvalente, compétente et avec une bonne humeur à toute épreuve, je suis à la recherche dun poste à plein temps à Beaune ou dans les alentours.