Diplômée de l'École de Design Nantes Atlantique, j'ai eu la chance d'effectuer une alternance au sein de l'agence AIA Life designer. Durant mon apprentissage, j'ai pu mettre en pratique mes compétences d'architecte d'intérieur et de designer. Par la suite, j'ai pu participer au suivi d'un chantier en tant qu'assistante conductrice de travaux. Je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.