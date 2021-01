Clarisse SAINTE-ROSE

Bonjour



Je suis actuellement gestionnaire de contrat d'assurance construction dans le BTP à la SMA de Paris 15ème.



Je suis également autoentrepreneur; je suis distributrice de produits haut de gamme allemands, ce qui me permet de générer des compléments de revenus entre 250e et 2000e par mois en travaillant seulement quelques heures par semaine.

Il s'agit d'une activité secondaire.



Je suis une personne très à l'écoute et sociable



J'espère trouver Ici des contacts et une communauté avec qui échanger et partager



Mes compétences :

Administration

Droit

fiscalité

juriste

Juriste d'entreprise

Assurance

Cosmétique

Beauté

Santé