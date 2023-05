Clarisse SPRIMONT

Administratif :

Rédaction du courrier de la Direction

Rédaction et frappe de documents divers (courriers, comptes-rendus, appels doffre partie sociale et comptable )

Tenue dagenda, de plannings et des congés payés

Classements diverses

Gestion des ouvertures des contrats de flux dénergie



Comptabilité :

Comptabilité générale : TVA, Enregistrement et paiement des factures fournisseurs, Rapprochements bancaires

Gestion des encaissements, relances et facturations clients

Gestion de la facturation partenaires

Contrôle et saisie des notes de frais

Préparation des documents comptables pour le bilan de fin dannée

Gestion de caisse / Définition des prix de ventes produits



Ressources Humaines :

Déclaration URSSAF, Retraite et Prévoyance

Gestion de la mutuelle dentreprise

Paies

Gestion du personnel : recrutement, contrats, DUE, congés payés, gestion des absences / absences maladies, planning

Gestion de la médecine du travail



Informatique :

Word, Excel, Powerpoint : Utilisation quotidienne

Logiciel Sage : Utilisation quotidienne

Logiciel Silaé : Utilisation mensuelle