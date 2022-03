Claude-Alexis SARR (GERICO BIENVENU)

Jai effectuée un Service Civique au sein de lenseigne Pôle Emploi, se qui ma permis de découvrir le métier de Conseiller en évolution professionnelle. Passionnée par se métier, et curieuse d'en connaître plus, jai donc décider de me lancer et de faire une formation chez OpenClassRooms pour obtenir le diplôme de CEP. Après 8 mois et de nouvelles compétences et connaissances, jai obtenu ma certification de Conseillère en Évolution Professionnelle. Aujourdhui je sais gérer un portefeuille de bénéficiaires, étudier la faisabilité dun projet et co-déterminé un plan de formation, concevoir un atelier sur les métiers émergents, gérer des situations difficiles et de blocage, préparer une personne à la recherche demploi par une approche compétences, évaluer les compétences et les leviers de motivation de bénéficiaires, réaliser un diagnostic et co-construire un plan daction avec des bénéficiaires.