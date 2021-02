Claude BEAUPRE

Le Cabinet PACKAGE SAFE RESEARCH AGENCE D’ENQUÊTES et D'INVESTIGATIONS PRIVÉES est un cabinet d'investigations, d'enquêtes, de filatures et de recherches privées qui déploie le savoir-faire de ses détectives au service de tous types de demandes, de structures et de personnes.



L'espionnage industriel, la fraude, le chantage, les pratiques et concurrence déloyales, la corruption, l'infiltration en entreprise, la lutte contre les pratiques déloyales, la géo-localisation, les vols et le coulage de marchandise, les affaires prud'homales, mais aussi la lutte contre la fraude en général, l'espionnage industriel, la recherche de patrimoine immobilier, l'adultère, la disparition de personnes et bien d'autres prestations sont offertes par le Cabinet.



Cabinet agréé par le CNAPS sous N° AGD-0307564 ET AUT-0330234 du 23/08/2013



Toutes les missions sont susceptibles d'êtres menées tant en France qu'à l'étranger, nos agents étant spécialisés dans les affaires au Maroc, en Algérie et Tunisie. Nous avons une réaction immédiate vers ces pays



Mes compétences :

Informatique

Enquêtes

Sécurité

Information Technology

INFILTRATION