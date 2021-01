Claude CLAUDE ANDRIEUX (ANDRIEUX)

Ma carrière a débuté dans l’automobile car à l'origine je suis motoriste, poursuivie dans l’aéronautique puis le médical où j'ai plongé dans l'électronique et le logiciel embarqué, le conseil en ingénierie, la mécatronique. Ce sont plus de 25 ans d'expérience en développement de produits complexes mais surtout depuis plusieurs années, des expériences humaines exaltantes.

C'est d'abord l'Agilité qui a modifié les équipes R&D d'ae&t puis contaminé le Marketing, ce qui a permis petit à petit de "libérer" toute l'entreprise. Et cela a profondément changé les façons de vivre et de travailler.

A présent j'entreprends d'en faire de même dans la division des Systèmes du Bâtiment de Legrand, du moins dans les périmètres R&D et Marketing pour commencer.

Mon rôle dans tout cela est de faire grandir les équipiers, je suis donc jardinier et ça me va bien car en chacun de nous sommeille un paysan. Sans tracteur ni pesticide ....



Mes compétences :

Conception

Manager

Médical

Leadership

Moteur thermique

P&L management

Brevets

Respiration

Management de projet

gestion de projet

Innovation produit

Management d'équipe

Mécatronique

Conduite du changement

Propriété intellectuelle

Direction de projet