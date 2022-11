Claude CLAUDE GUILLAUME

En établissement de santé, mes missions principales sont ou ont été la maintenance, la gestion du réseau et des applications informatiques, de la téléphonie, la gestion de projets informatiques, le management de la sécurité des systèmes d’information.

En tant qu'informaticien applicatif, je gère ou j'ai géré les incidents, les problèmes de séjours et de codage entre notre logiciel de gestion administrative du patient, notre EAI Antares et notre dossier patient informatisé, notre logiciel de gestion de temps Chronos. Par le passé, j'étais responsable d'un COPIL DPI que j’animais



Mes compétences :

Project Management

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft Windows 2008 Server

Hyper-V

Linux

Ubuntu

CentOS

Centreon

Linux Debian

Linux Red Hat

Microsoft Windows XP

Nagios

AD

Active Server Pages

CakePHP

Cascading Style Sheets

Django

Firewalls

HTML

Java

JavaScript

Joomla!

LAN/WAN > VLAN

Microsoft C-SHARP

Microsoft Windows Server Update Services

MySQL

Oracle

Perl Programming

Personal Home Page

PostgreSQL

PrestaShop

Python Programming

Ruby

Ruby on Rails

Sqli

Symfony

VBScript

VMware

WordPress

Zend Framework

Zope

Chef de projet pour la mise en place de la message

Chef de projet pour la mise en place du Dossier Pa

Chef de projet : rédaction et mise en œuvre de la

Gestion du PABX Aastra puis Avaya, gestion des DEC

Installation d’intercommutateurs et d’autocommutat

Chef de projet : Mise en place d’un plan de contin

Intranet Sésame

Prescription médicamenteuse Sillage

Responsable et animateur d’un COPIL dossier patien

Gestion administrative du patient Cpage

Développement de formulaires et